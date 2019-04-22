Интерьер для дома и сада: бюджетные и простенькие варианты качелей (Фото)

Покупать и устанавливать стационарные металлические никто не будет. Но и пластиковые хрупкие качели для турника на даче видеть не хочется. Поэтому сейчас я активно занимаюсь поиском бюджетной и интересной идеи качели для сада. Акцент я делаю на качелях, которые можно сделать своими руками из подручных или недорогих материалов. Некоторые качели сразили меня своей простотой и экономичностью.Но среди этих идей вы встретите не только бюджетные и простенькие варианты.