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Понедельник, 22.04.2019
Интерьер для дома и сада: бюджетные и простенькие варианты качелей (Фото)
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Интерьер для дома и сада: бюджетные и простенькие варианты качелей (Фото)

Покупать и устанавливать стационарные металлические никто не будет. Но и пластиковые хрупкие качели для турника на даче видеть не хочется. Поэтому сейчас я активно занимаюсь поиском бюджетной и интересной идеи качели для сада. Акцент я делаю на качелях, которые можно сделать своими руками из подручных или недорогих материалов. Некоторые качели сразили меня своей простотой и экономичностью.Но среди этих идей вы встретите не только бюджетные и простенькие варианты.
samodelkinoblog.com
samodelkinoblog.com
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