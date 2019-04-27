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Суббота, 27.04.2019
Резиденция Merkel Cooper Residence в стиле ноу-хау в США (Фото)
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Резиденция Merkel Cooper Residence в стиле ноу-хау в США (Фото)

Современная семейная резиденция Merkel Cooper Residence выполнена в 2017 году в небольшом городке Траутман, округ Иределл, штат Северная Каролина, США, по проекту архитектурной студии in situ studio. Дом построен на вершине лесного холма, чуть ниже гребня, в окружении живописного леса и с потрясающим видом на озеро Норман.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Дом в США, Merkel Cooper Residence, Резиденция в Америке, Студия in situ studio.
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