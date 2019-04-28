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Воскресенье, 28.04.2019
Красивые мураллы как украшение любого дома (Фото)
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Красивые мураллы как украшение любого дома (Фото)

Барселонский художник Мохамед Л'Гачам (Mohamed L’Ghacham) марокканского происхождения создает большие настенные рисунки в виде старых семейных фотографий. Изображая повседневную жизнь обычных людей, он рисует крупномасштабные сцены, знакомые каждому прохожему, благодаря чему его работы становятся близки каждому.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Мохамед Л'Гачам, Барселонский художник, Mohamed L’Ghacham, Семейные фотографии на стенах, Мураллы на зданиях.
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