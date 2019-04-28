Красивые мураллы как украшение любого дома (Фото) Барселонский художник Мохамед Л'Гачам (Mohamed L’Ghacham) марокканского происхождения создает большие настенные рисунки в виде старых семейных фотографий. Изображая повседневную жизнь обычных людей, он рисует крупномасштабные сцены, знакомые каждому прохожему, благодаря чему его работы становятся близки каждому.