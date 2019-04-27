"Земля цветущих персиков": самый дорогой и роскошный дом в Китае (Фото) Недвижимость под названием Taohuayuan (переводится как "Утопия" или "Земля цветущих персиков") занимает площадь 673 гектара и находится на частном острове посреди озера Душу. Особняк располагает 32 спальнями, винным погребом в пещере, бассейном на берегу озера и захватывающими дух садами, спроектированными по образу входящих во Всемирное наследие ЮНЕСКО.