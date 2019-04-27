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Суббота, 27.04.2019
"Земля цветущих персиков": самый дорогой и роскошный дом в Китае (Фото)
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"Земля цветущих персиков": самый дорогой и роскошный дом в Китае (Фото)

Недвижимость под названием Taohuayuan (переводится как "Утопия" или "Земля цветущих персиков") занимает площадь 673 гектара и находится на частном острове посреди озера Душу. Особняк располагает 32 спальнями, винным погребом в пещере, бассейном на берегу озера и захватывающими дух садами, спроектированными по образу входящих во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Недвижимость, Китай, ЮНЕСКО, Дом, Особняк, Taohuayuan.
20:18 Сегодня Телеграф
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