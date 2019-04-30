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Интересное преображение загородного домика (Фото)
Пристройка площадью 70 квадратных метров отличается современными стеклянными стенами в зоне кухни на первом этаже и в спальне на втором уровне, сосуществующими с основной частью исторического английского коттеджа в викторианском стиле. Резиденция принадлежит теле- и кинопродюсерам Элейн Спербер и Ник Мэнзей, которые стремились получить максимальный вид на сад и деревья, расширив жилое пространство и улучшив естественное освещение. Двери из дуба открываются, обеспечивая лёгкий доступ к зелёной террасе для трапезы на свежем воздухе. Конструкция является инновационной, и для создания открытого консольного угла требовалось значительное компьютерное моделирование. Архитекторы сумели подчеркнуть то, насколько сильно пристройка отличается от оригинального здания, заполнив пустующую площадь в L-образном плане. Стоимость проекта расширения составила 250 000 фунтов стерлингов.
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