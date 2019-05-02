Все бы хотели такое жилье: удивительный дом в Южной Африке (Фото)

Этот красивый современный дом исследует материальность, свет и интеграцию архитектуры в ландшафт. Расположенный в эксклюзивном лесном поместье лесной дом стремится оживить ландшафт чистыми горизонтальными линиями.