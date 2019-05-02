Все бы хотели такое жилье: удивительный дом в Южной Африке (Фото)

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Этот красивый современный дом исследует материальность, свет и интеграцию архитектуры в ландшафт. Расположенный в эксклюзивном лесном поместье лесной дом стремится оживить ландшафт чистыми горизонтальными линиями.
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