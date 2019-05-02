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Воскресенье, 05.05.2019
Выше крыши: Самые высокие отели в мире
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Выше крыши: Самые высокие отели в мире

От Нью-Йорка до Гонконга, самые выдающиеся разработчики и магнаты бизнеса тратят миллиарды долларов на создание самых выдающихся отелей-небоскребов, которые стараются превзойти все остальные здания такого же типа. Большинство отелей не являются настолько роскошными, что не принимают менее богатых путешественников, хотя в таких отелях вам все равно придется потратить гораздо больше, чем вы привыкли. Тем не менее, несколько месяцев экономии на всем, чем можно, и вы сможете позволить себе провести несколько ночей в одном из самых высоких отелей в мире.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Отели, Гостиницы, Города, Страны, Самые высокие отели в мире.
17:10 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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