Выше крыши: Самые высокие отели в мире От Нью-Йорка до Гонконга, самые выдающиеся разработчики и магнаты бизнеса тратят миллиарды долларов на создание самых выдающихся отелей-небоскребов, которые стараются превзойти все остальные здания такого же типа. Большинство отелей не являются настолько роскошными, что не принимают менее богатых путешественников, хотя в таких отелях вам все равно придется потратить гораздо больше, чем вы привыкли. Тем не менее, несколько месяцев экономии на всем, чем можно, и вы сможете позволить себе провести несколько ночей в одном из самых высоких отелей в мире.