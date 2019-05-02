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Воскресенье, 05.05.2019
Назад во времени: безлюдный дом, как будто застывший в 1970-х годах (Фото)
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Назад во времени: безлюдный дом, как будто застывший в 1970-х годах (Фото)

В нем все в духе того времени: от гостиной с пыльным роялем и старинным телевизором до кухни с духовкой и столом для завтрака. Несмотря на то, что хозяева покинули дом 5 лет назад, в нем все осталось по-прежнему. Я называю такие дома капсулами времени, так как внутри ничего не тронуто, есть все, кроме людей, говорит сделавший фото исследователь. Здесь все так же, как и 5 лет назад, когда домовладелец покинул его, и это очень жутко и интригующе.
Фото: zefirka.net
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17:28 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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