Назад во времени: безлюдный дом, как будто застывший в 1970-х годах (Фото)

В нем все в духе того времени: от гостиной с пыльным роялем и старинным телевизором до кухни с духовкой и столом для завтрака. Несмотря на то, что хозяева покинули дом 5 лет назад, в нем все осталось по-прежнему. Я называю такие дома капсулами времени, так как внутри ничего не тронуто, есть все, кроме людей, говорит сделавший фото исследователь. Здесь все так же, как и 5 лет назад, когда домовладелец покинул его, и это очень жутко и интригующе.