Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Будущее в архитектуре: Самые футуристические здания в мире (Фото)
1 / 8

Будущее в архитектуре: Самые футуристические здания в мире (Фото)

Под современностью стоит понимать практичность. Конечно, допускаются чисто декоративные детали, но в целом постройка служит какой-то цели. Все ее элементы стоят четко на своем месте. Техничность - это использование новых технологий. Воплощаются инновации, проводятся эксперименты. И чаще всего эксперимент выдерживает проверку временем.
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Современная архитектура, Будущее в архитектуре, Футуризм в архитектуре, Современные архитектурные проекты.
09:42 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь