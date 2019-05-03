Будущее в архитектуре: Самые футуристические здания в мире (Фото) Под современностью стоит понимать практичность. Конечно, допускаются чисто декоративные детали, но в целом постройка служит какой-то цели. Все ее элементы стоят четко на своем месте. Техничность - это использование новых технологий. Воплощаются инновации, проводятся эксперименты. И чаще всего эксперимент выдерживает проверку временем.