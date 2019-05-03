Загородный домик для проведения выходных в Индонезии (Фото) Построенный на холмах Бандунга в Индонезии частный дом EH Residence спроектировала студия Andramatin. Вилла выходного дня площадью 390 квадратных метров создана для матери и ее детей. Она представлена тремя спальнями и несколькими зонами для совместного отдыха и времяпрепровождения, связанными единым балконом. Резиденция закрыта от дороги и изолирована густыми соснами, но полностью открывается к нисходящему склону и виду на город в южной части участка. Прохладный климат региона уравновешен в проекте благодаря использованию различных видов древесины, что обеспечивает комфорт и ощущение тепла в резиденции для отдыха. Несколько уровней создано с учетом необходимой конфиденциальности. На первом этаже виллы спроектированы зоны обслуживания и две спальни, выходящие на юг. На втором уровне расположены гостиная, столовая, кухня, главная спальня и комната для чтения в мезонине. Эти зоны разделены камином и раздвижными стеклянными дверями, которые открываются ежедневно и ведут на длинный балкон. Световой люк в необычной по форме деревянной крыше приветствует солнце, наполняя пространство дополнительным теплом.