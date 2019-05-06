Стеклянный особняк у озера Великобритании (Фото) Архитектурное бюро Mecanoo построило стеклянный дом на берегу живописного озера в британском городе Лечлейд. Архитекторы хотели спроектировать особняк, который сочетал бы в себе легкость и прочность одновременно. Стекло для этой цели подошло идеально.