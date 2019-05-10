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Красивый одноэтажный домик в Чехии (Фото)
Поскольку цель состояла в том, чтобы разместить все комнаты на одном этаже, перепад высот был использован для встраивания гаража и технического помещения под землю. Это делает подъездной путь ниже горизонта просмотра. Вход в дом находится на подземном этаже рядом с гаражом. Открытая лестница ведет из просторного вестибюля со встроенным шкафом на жилой этаж. Жилая площадь, разделенная на три зоны, ориентирована на юг и на запад, откуда открывается самый красивый вид. Спальная часть отделена от жилой зоны лестничным холлом. Фасад дома представляет собой сплошной балкон, выполненный в виде наружной галереи. Балкон в юго-западном углу углубляется в крытую террасу с креслами на свежем воздухе. Белые фасады дома дополняются деревянной облицовкой стен на террасе и деревянной конструкцией садовой мебели и наружного гриля. Интерьеры выполнены в светлых тонах и минималистской стилистике.
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