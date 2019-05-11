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Комфортный загородный домик в Эквадоре (Фото)
Автором проекта является архитектурная фирма ESEcolectivo Arquitectos. Участок принадлежит семье Розы и Хайме, которые пожелали иметь на своем земельном участке комфортный дом для отдыха.
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