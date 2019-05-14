Уютный загородный домик, в котором можно хорошо и спокойно провести время (Фото)

Семейный проект Cabin 192 разработан многопрофильной студией JiA и реализован в 2018 году в Альтос-дель-Мария, горной местности западного сектора Панамы. Загородный домик принадлежит родителям и двум братьям архитектора Хосе Истураина (Jose Isturain), руководителя студии и автора проекта. Основной целью проекта было создание комфортного, вместе с тем недорогого места отдыха для большой семьи. Каюта площадью 36 квадратных метров представляет собой первую структуру будущего загородного комплекса, состоящего из главного дома и еще двух кают. Для строительства Cabin 192 была выбрана ровная лесная площадка, которая возвышается над наклонным участком. Поскольку растущие на участке сосны не являются родными для региона, было принято решение об их вырубке и замене на традиционные в этих местах лесные насаждения. Вырубленные сосны были использованы в строительстве кабины. Каюта имеет простую архитектуру, экономичную и спокойную. Конструкция приподнята на деревянных колоннах над естественным уровнем земли, благодаря чему минимизируется воздействие на экологию участка, а также повышается уровень защищенности строения от вмешательства нежелательных явлений природы.