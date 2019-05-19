Лаконичные идеи для создания приятного запаха в вашем доме

Зайдя в любое помещение, первое, что вы ощущаете, это запах.

Именно он задает тон первому впечатлению о квартире, доме и о хозяевах. Приятные ароматы создают уютную и комфортную атмосферу, которая располагает, расслабляет и притягивает. Сырые, зловонные, резкие запахи моментально отталкивают и понижают тонус и настроение присутствующих в помещении.

Источниками неприятных ароматов могут быть банальные вещи: немытая посуда, испортившийся продукт в холодильнике, грязное белье, застоявшееся мусорное ведро или продукты жизнедеятельности домашних животных. Стоит избавиться от причин резких запахов, и в доме снова воцарятся привычные ароматы.

Если зловонный источник - канализация

Если у вас возникли подозрения, что неприятный аромат исходит из канализационных труб, это легко проверить. Вооружитесь всего одной чайной ложкой перечной, и источник утечки будет обнаружен. Налейте масло в канализацию и принюхайтесь, откуда будет пахнуть мятой - там и проблемный участок. Если своими силами не справиться с проблемой, вызывайте специалистов.

Если плохой запах - результат жизнедеятельности домашних питомцев

За животными нужен постоянный уход, и каждый хозяин лучше знает, как содержать своего любимца в чистоте. Но случаются неприятности, последствия которых портят запах в квартире. Обычно, такие запахи очень стойкие. Чтобы устранить их, достаточно всего лишь соды. Посыпьте участок ковра, на который сходил в туалет ваш питомец, содой. Этот вещество славится своей способностью впитывать различные ароматы. После процедуры, соберите отработавшую соду пылесосом, и плохой запах исчезнет. Не помешают вам в уборке и другие чистящие и моющие средства: пятновыводители, нейтрализаторы, гели.

Если в помещении есть устойчивый запах сигаретного дыма

В доме, где живет хоть один курильщик, всегда царит резкий табачный запах, неприятный даже для самих зависимых от никотина людей. Исправить ситуацию легко с помощью уксуса. Поставьте емкости с уксусным раствором (1:5) по всем комнатам, и эта жидкость оперативно впитает в себя все зловония. Также не лишним будет проветривать вещи и предметы мебели, впитавшие в себя никотиновый аромат.

Чтобы в доме пахло уютом, используйте любые доступные средства: ароматизаторы, спреи, свечи, благовония, диффузоры. Не допускайте скопления мусора и оперативно устраняйте всех нарушителей ароматной атмосферы. Тогда в вашем доме будет приятно находиться не только гостям, но и всем домочадцам.