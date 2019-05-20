Отличные лайфхаки для отдыха на природе Можно уехать за город на несколько дней или устроить пикник с друзьями и семьей, а лучше - ночевку в палатках. Предлагаем вам пару гениальных советов, как устроиться на природе с наибольшим комфортом, чтобы отдых стал незабываемым.