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Среда, 22.05.2019
Уютный и стильный домик среди красивой природы (Фото)
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Уютный и стильный домик среди красивой природы (Фото)

Цель этого проекта состояла в том, чтобы создать тихое пространство с захватывающим видом на окружающий горный пейзаж австрийских Альп. Существующее здание с традиционным архетипом было расширено и теперь включает в себя спа-центр. На открытой площадке имеется умывальник Kneipp, тропический душ и умывальник с холодной водой, на западной открытой площадке расположен пейзажный бассейн. Пространственная идея расширения — удлинить главное здание без влияния на сложившийся образ. Снаружи стены покрыты швейцарской сосной и дранкой, кровля металлическая. Пол из необработанного дуба, потолок из текстильных панелей лоден. Изнутри здание удивляет ядром темных ровных стен, включая душ, сауну, камин и два инфракрасных кресла.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Интерьер, Ремонт, Архитектура, Дизайн, Doma, Экстерьер, Особняки.
06:24 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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