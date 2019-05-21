Уютный и стильный домик среди красивой природы (Фото) Цель этого проекта состояла в том, чтобы создать тихое пространство с захватывающим видом на окружающий горный пейзаж австрийских Альп. Существующее здание с традиционным архетипом было расширено и теперь включает в себя спа-центр. На открытой площадке имеется умывальник Kneipp, тропический душ и умывальник с холодной водой, на западной открытой площадке расположен пейзажный бассейн. Пространственная идея расширения — удлинить главное здание без влияния на сложившийся образ. Снаружи стены покрыты швейцарской сосной и дранкой, кровля металлическая. Пол из необработанного дуба, потолок из текстильных панелей лоден. Изнутри здание удивляет ядром темных ровных стен, включая душ, сауну, камин и два инфракрасных кресла.