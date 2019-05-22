Домик для уик-эндов в Гудзонской долине Проект загородного дома Silvernails, реализованный архитекторами Amalgam Studio, представляет собой частную резиденцию площадью 465 квадратных метров неподалеку от деревушки Рейнбек в американском штате Нью-Йорк, которая считается эпицентром кулинарного искусства и художественного ренессанса Гудзонской долины.