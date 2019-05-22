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Среда, 22.05.2019
Домик для уик-эндов в Гудзонской долине
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Домик для уик-эндов в Гудзонской долине

Проект загородного дома Silvernails, реализованный архитекторами Amalgam Studio, представляет собой частную резиденцию площадью 465 квадратных метров неподалеку от деревушки Рейнбек в американском штате Нью-Йорк, которая считается эпицентром кулинарного искусства и художественного ренессанса Гудзонской долины.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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