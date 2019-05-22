Стильная штучка: Виктория Бекхэм прилетела в Париж с мужем

Во вторник, 21 мая, и продемонстрировала, как стильно можно носить total black look.

После Парижа у Бекхэмов запланирован перелет в Канны, ведь там до 25 мая продлится ежегодный кинофестиваль. Что интересно, по красной дорожке на днях уже прошелся 20-летний сын Виктории Бруклин Бекхэм со своей возлюбленной, которую заподозрили в беременности.

Для выхода в столице Франции Виктория оделась полностью в черную одежду, разбавив ее белыми акцентами на туфлях-лодочках и сумке. Завершили образ Виктории золотые часы, красный маникюр и солнцезащитные очки.

Так, дизайнер подтверждает то, что можно выглядеть ярко даже в черных штанах и обычной трикотажной кофте с пуговицами. Секретом является подобрать стильные аксессуары или обувь.

Виктория и Дэвид Бекхэм в Париже

Напомним, что СМИ сообщают о том, что Бруклин Бекхэм подогрел слухи о беременности своей возлюбленной. На снимках пара позировала в весьма провокационных позах. На одной из фотографий сын дизайнера и футболиста обнимает свою спутницу за живот.