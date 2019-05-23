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Четверг, 23.05.2019
Красивый загородный дом в Парагвае (Фото)
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Красивый загородный дом в Парагвае (Фото)

Крыша поддерживается шестью наклонными бетонными опорами (по три с каждой стороны), которые кроме основного назначения также работают как желоба для сбора дождевой воды, доставляя ее в цистерну, где она используется для орошения земли. Для опалубки использовались колониальные кирпичи, которые обеспечивают текстуру, улучшают акустику и способствуют дополни тельной теплоизоляции. Что касается ориентации, то дом расположен так, чтобы защитить самые неблагоприятные фасады с востока и запада. Таким образом, дом защищен от солнца днем, особенно летом, что помогает поддерживать комфортную температуру внутри. Большие окна открываются полностью, также в верхней части крыши есть небольшое отверстие, которое работает как дымоход, обеспечивая лучшую вентиляцию.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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