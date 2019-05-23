Красивый загородный дом в Парагвае (Фото) Крыша поддерживается шестью наклонными бетонными опорами (по три с каждой стороны), которые кроме основного назначения также работают как желоба для сбора дождевой воды, доставляя ее в цистерну, где она используется для орошения земли. Для опалубки использовались колониальные кирпичи, которые обеспечивают текстуру, улучшают акустику и способствуют дополни тельной теплоизоляции. Что касается ориентации, то дом расположен так, чтобы защитить самые неблагоприятные фасады с востока и запада. Таким образом, дом защищен от солнца днем, особенно летом, что помогает поддерживать комфортную температуру внутри. Большие окна открываются полностью, также в верхней части крыши есть небольшое отверстие, которое работает как дымоход, обеспечивая лучшую вентиляцию.