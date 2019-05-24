Современный детский сад и начальная школа в Китае Такое раннее погружение в условия взрослого мира помогает детям справляться с высоким образовательным и социальным давлением. Поэтому при планировании современного учебного заведения архитекторы стремятся отойти от устоявшихся правил и предложить детям пространство более подходящего масштаба, с соответствующим возрасту функционалом, где им будет не только интересно учиться, но и весело играть и наслаждаться жизнью.