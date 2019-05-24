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Пятница, 24.05.2019
Современный детский сад и начальная школа в Китае
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Современный детский сад и начальная школа в Китае

Такое раннее погружение в условия взрослого мира помогает детям справляться с высоким образовательным и социальным давлением. Поэтому при планировании современного учебного заведения архитекторы стремятся отойти от устоявшихся правил и предложить детям пространство более подходящего масштаба, с соответствующим возрасту функционалом, где им будет не только интересно учиться, но и весело играть и наслаждаться жизнью.
Фото: zefirka.net
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