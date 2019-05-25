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Деревянный частный дом для любителей уединения в Сан-Франциско (Фото)
Проект реставрации частной резиденции Twin Peaks Residence разработан архитектурной студией Feldman Architecture и реализован в 2017 году в районе Твин Пикс в Сан-Франциско, Калифорния, США. Трехэтажный деревянный дом на живописном холме с видом на открытый лесной заповедник на горе Сутро был построен еще в 1964 году по проекту архитектора Альберта Ланье и нуждался в серьезном ремонте и современном преобразовании. Новые владельцы, активная молодая пара, увлеченная йогой и путешествиями, хотели иметь дом, наполненный естественным светом и комфортный для проживания. Первоначально проект включал небольшой список обновлений, но в процессе работы он значительно расширился. В результате проект представлял собой не только капитальный ремонт здания и перепланировку, но и дополнение интерьера треугольным лофтом, а экстерьера - многоуровневым садом и бассейном. Старый дом был дезориентированным и непривлекательным.
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