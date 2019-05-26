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Воскресенье, 26.05.2019
Как удалить жир с кухонной мебели: лучшие эко-альтернативы
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Как удалить жир с кухонной мебели: лучшие эко-альтернативы

Отчистить от жира кухонную мебель не так уж и просто. Вы и сами прекрасно об этом знаете. При этом совсем не обязательно скупать "волшебные" чистящие средства.
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Фото: pixabay.com
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