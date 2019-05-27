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Взгляд в прошлое: как выглядели офисы сто лет тому назад (Фото)
Все мы знаем, как выглядит сегодня типичный офис - столы с компьютерами, офисная техника, кулер с водой… Кому-то повезло работать в собственном кабинете, кто-то мучается от шума в офисе open space. Многие представители офисной братии любят рассматривать необычные интерьеры, в которых работают счастливчики - сотрудники таких гигантов, как Google и ему подобные. В любом случае офис для нас - знакомая и привычная "среда обитания". Но как они выглядели сто лет тому назад? Многое ли изменилось за последний век? Давайте узнаем вместе, заглянув в эту подборку старинных фотографий, на которых запечатлены офисы различных компаний и государственных учреждений начала XX века.
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