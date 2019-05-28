Роскошная загородная резиденция у леса в Канаде (Фото) Эта просторная загородная резиденция в Квебеке состоит из кластера объёмов из почерневшего дерева, спускающихся вниз по наклонному участку. Эта архитектурная композиция возникает из специфики топографии участка, а не из формального предубеждения. Пологий склон участка благоприятствовал «многоярусному» развитию, предлагая постоянный приток света ко всем пространствам. В доме четыре крыла, каждое из которых доступно через центральное фойе, откуда посетители попадают в дом. Южный павильон задуман как чисто общественное пространство. Просторный номер открытой планировки с кухонными принадлежностями и обеденной зоной спроектирован как универсальное пространство для. Две стороны этой комнаты имеют прямой доступ к террасе, которая выходит на пейзаж. Два различных объёма, расположенные в направлении северной и восточной сторон, содержат спальни. Один из них зарезервирован для главной спальни и включает в себя собственную ванную комнату и гардеробную. В другом номере есть две гостевые спальни, а также гараж на две машины. В эти два павильона было включено несколько удобств для «телесного отдыха» — сухая и мокрая сауны и большой душ. Последний павильон занимает юго-западный угол дома и включает рабочие места.