Уютный дом с видом на озеро в Бразилии (Фото)

Современная стильная резиденция Angular House (Угловой Дом) выполнена в 2017 году в городе Порту-Алегри, Бразилия, по проекту архитектурной студии Stemmer Rodrigues Arquitetura. Дом расположен на высоком участке с живописным видом на озеро и ощущением тишины и уединения. Дизайн этой резиденции был вдохновлен домом владелицы в долине Напа, штат Калифорния, в котором она родилась и часто вспоминала. Дом площадью 487 квадратных метров состоит из трех отдельных блоков, каждый из которых имеет свое зонирование. На переднем плане участка расположен первый блок, "плавающий" над открытым первым этажом. Он имеет форму куба и полностью покрыт деревом. В нем находятся две детские спальни и игровая комната. Большие столбы, облицованные розовым песчаником, традиционным калифорнийским камнем, поддерживают объем, образуя под ним удобное пространство для парковки автомобиля или организации летней обеденной зоны. Второй блок занимает социальная зона с бетонным потолком и панорамным остеклением главного фасада, благодаря которому можно любоваться уникальным видом на окружающий ландшафт. Третий блок состоит из двух этажей и выполнен в белой кладке. Нижнее пространство занимает зона обслуживания и кухня, верхнее - главная спальня с двуспальной кроватью, гардеробной и большой ванной комнатой. Большой деревянный коридор со стеклянными панелями оптимизирует горизонтальное и вертикальное движение между пространствами и создает контраст между интерьером и экстерьером, придавая всему легкость и очарование. Стеклянные панели обеспечивают дом большим количеством естественного света и солнечного тепла. Кроме того, они открывают прекрасный вид на сад и озеро. В оформлении помещений активно используется дерево с темным древесным оттенком, который придает интерьеру особенный шарм и элегантность. Резиденция характеризуется большим количеством застекленных поверхностей, которые открывают красивые виды снаружи. Большой двор с великолепным ландшафтным дизайном располагает к приятному отдыху на природе.