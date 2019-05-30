Скачать
Четверг, 30.05.2019
Уютный частный дом с видом на фьорд в Норвегии (Фото)
1 / 14

Уютный частный дом с видом на фьорд в Норвегии (Фото)

Участок, который ранее считался непригодным для строительства и пустовавший в течение 20 лет, был замечен новыми владельцами благодаря панорамным видам на фьорд с востока и запада. Учитывая влажный и ветреный климат в регионе, архитекторы уделили особое внимание внешней поверхности дома. Нижняя часть резиденции выполнена из монолитного бетона, а в верхней части использовали сборную массивную деревянную конструкцию с фиброцементной облицовкой и внутренней отделкой из осины. Между ними возникла пустота, в которой спроектировали вход и гараж, одновременно служащий крытой летней гостиной на открытом воздухе.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Норвегия, Ford, Климат, Частный дом, Уютный дом, Домик, Архитектурное бюро, Дом в Норвегии, Вид на фьорд, Knut Hjeltnes.
09:35 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь