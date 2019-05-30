Уютный частный дом с видом на фьорд в Норвегии (Фото)

Участок, который ранее считался непригодным для строительства и пустовавший в течение 20 лет, был замечен новыми владельцами благодаря панорамным видам на фьорд с востока и запада. Учитывая влажный и ветреный климат в регионе, архитекторы уделили особое внимание внешней поверхности дома. Нижняя часть резиденции выполнена из монолитного бетона, а в верхней части использовали сборную массивную деревянную конструкцию с фиброцементной облицовкой и внутренней отделкой из осины. Между ними возникла пустота, в которой спроектировали вход и гараж, одновременно служащий крытой летней гостиной на открытом воздухе.