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Воскресенье, 02.06.2019
Потрясающие ботанические сады со всего мира, которые очаруют вас с первого взгляда
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Потрясающие ботанические сады со всего мира, которые очаруют вас с первого взгляда

Прогулка в уникальном ботаническом саде или изысканном дворцово-парковом комплексе, где собраны самые редкие и необычные растения мира, да еще и оформлены невероятными экспозициями благоухающих цветов и экзотических кустарников с огромным количеством фонтанов и озер, обязательно станет незабываемым событием и принесет массу удовольствия всем без исключения
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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