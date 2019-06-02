Потрясающие ботанические сады со всего мира, которые очаруют вас с первого взгляда

Прогулка в уникальном ботаническом саде или изысканном дворцово-парковом комплексе, где собраны самые редкие и необычные растения мира, да еще и оформлены невероятными экспозициями благоухающих цветов и экзотических кустарников с огромным количеством фонтанов и озер, обязательно станет незабываемым событием и принесет массу удовольствия всем без исключения