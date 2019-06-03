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Лайфхаки: что делать, когда в доме отключили горячую воду
Наступило лето, а вместе с ним и пора отключений горячей воды. Почему-то коммунальные службы считают, что в летнюю пору особой нужды в горячей ванне и теплом душе нет, но далеко не все готовы с этим смириться. Если вы по своей натуре бунтарь и привыкли ломать систему, то наши советы о том, как вопреки всему купаться в горячей воде в летнюю пору, будут полезны. Если вы технически не готовы к плановым отключениям горячей воды, то совершенно очевидно, что самым простым и логичным способом насладиться благами цивилизации будет поход в гости к счастливому обладателю бойлера или котла, газового или электрического. Но этот метод для слабаков, к тому же он подразумевает определенные хлопоты. Поэтому оптимальным вариантом может стать один из самостоятельных вариантов решения проблемы, представленных нами ниже.
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