И ребенок никогда не заскучает: лучшие идеи дизайна детской комнаты

На что только не идут родители, чтобы сделать комнату своего чада интересной. Иной раз благодаря творческим экспериментам на стенах детской расцветают деревья, летают экзотические птицы и селятся африканские хищники. Мы подготовили обзор самых необычных способов декора стен в детской, которые легко повторить для своего малыша.