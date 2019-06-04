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И ребенок никогда не заскучает: лучшие идеи дизайна детской комнаты
На что только не идут родители, чтобы сделать комнату своего чада интересной. Иной раз благодаря творческим экспериментам на стенах детской расцветают деревья, летают экзотические птицы и селятся африканские хищники. Мы подготовили обзор самых необычных способов декора стен в детской, которые легко повторить для своего малыша.
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