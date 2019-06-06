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Потрясающий современный дом в Миннесоте (Фото)
Архитекторы исходили из того, что местный климат напоминает скандинавский, к тому же значительная часть населения штата имеет корни в Северной европе и связана с ее культурными традициями. Названный Nordic Light, дом находится в Сент-Поле — городе, расположенном на границе между Великими равнинами на западе и Великими озерами на востоке. Стремясь сохранить природный ландшафт, архитекторы ограничили флору, окружающую дом, местными видами. Со временем облицованные кедром стены здания приобретут благородный серебристый оттенок, и дом станет неотделим от пейзажа с его саванными травами и величественными дубами, которые стояли на этом месте веками.Интерьер берет импульс от скандинавского понятия Ljos, описывающего белизну как важный фактор психологического выживания в условиях, когда окружающий мир становится темным и синим.Пол и потолок светлого дерева, которые протянулись по всему первому этажу, а также гладкие белые поверхности кухни, помогают отражать свет, поступающий через большие окна. Отскакивая от древесины слегка выбеленного дуба, лучи холодного зимнего солнца получают более теплый оттенок. Белые стены усиливают свет в дни, когда небо становится серым. Стены второго этажа также окрашены в белый, уравновешивая покрытые черным ковром пол.
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