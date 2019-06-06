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Четверг, 06.06.2019
Роза - королева вашего сада: немного о новинках в селекции роз
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Роза - королева вашего сада: немного о новинках в селекции роз

Посадка роз – мероприятие ответственное. Любители цветов всегда хотели бы видеть, как на их дачной клумбе зацветают красивые розы. А мы собрали 10 самых интересных, да еще и новых сортов роз с фото и названиями. Роза по праву признана королевой цветов. Выращивать ее начали еще в Древнем Риме. За время своего существования в результате длительной селекции было выведено много новых классов и сортов. А поскольку розы по-прежнему пользуются популярностью, совершенствовать их сорта садоводы продолжают и сегодня. Описания некоторых сортов роз встречалось еще в произведениях древнеримских писателей.
6cotok.org
Фото: pixabay.com
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