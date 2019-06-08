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Суббота, 08.06.2019
Удаленная локация: загородная резиденция на склонах Аппалачей (Фото)
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Удаленная локация: загородная резиденция на склонах Аппалачей (Фото)

Проектное бюро Hoedemaker Pfeiffer получило заказ на создание загородного дома для отдыха, похожего на предыдущий дом владельца, утраченный во время пожара десятки лет назад на этих живописных склонах Аппалачей в США. Архитекторы должны были не воссоздать старую постройку, а придать ей новую форму площадью 415 квадратных метров. Вдохновившись удаленной локацией, появились главный и гостевой дома с видом на Пьюджет-Саунд, объединенные стилистически. Каменные основания и стены построек скрывают светлую деревянную конструкцию, наклонная крыша защищает от летнего солнца и создает место для установки солнечных панелей, в то время как стеклянные стены пропускают зимний свет.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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США, Дом, Резиденция, Загородный дом, Склоны Аппалачи.
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