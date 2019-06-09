Уют прежде всего: чем обустроить дом (Фото) Как бы нам не нравился интерьер нашего дома, время от времени хочется что-нибудь в нем изменить. Однако, не все могут себе позволить кардинальные преобразования в силу ограниченных финансовых возможностей. Тем не менее, можно сделать из своего жилища настоящую "конфетку" и без больших капиталовложений.