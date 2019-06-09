Смотри и учись: как заставить маленькую спальню казаться больше (Фото)

Для многих спальня - это не только место, где хочется отдохнуть, но и гардеробная, и маленький салон красоты. Функций много, а площадь ограничена. Но не нужно отчаиваться. Дизайнеры придумали немало вариаций, как можно визуально расширить комнату, да и практически уплотнить комнату.