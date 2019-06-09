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Смотри и учись: как заставить маленькую спальню казаться больше (Фото)
Для многих спальня - это не только место, где хочется отдохнуть, но и гардеробная, и маленький салон красоты. Функций много, а площадь ограничена. Но не нужно отчаиваться. Дизайнеры придумали немало вариаций, как можно визуально расширить комнату, да и практически уплотнить комнату.
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