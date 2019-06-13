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Четверг, 13.06.2019
Забыть о городской суете: современный дом в Новой Зеландии (Фото)
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Забыть о городской суете: современный дом в Новой Зеландии (Фото)

Расположенный на вершине холма в живописном природном окружении, этот дом задуман как гибридный городской дом за городом - место, где можно было бы забыть о городской суете, но при этом не терять связь с городской жизнью.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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