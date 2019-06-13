Забыть о городской суете: современный дом в Новой Зеландии (Фото) Расположенный на вершине холма в живописном природном окружении, этот дом задуман как гибридный городской дом за городом - место, где можно было бы забыть о городской суете, но при этом не терять связь с городской жизнью.