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Четверг, 13.06.2019
Когда минимум пространства, но хочется красивую гардеробную: лучшие идеи
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Когда минимум пространства, но хочется красивую гардеробную: лучшие идеи

Даже в небольшой квартире всегда найдется место для обустройства гардеробной. Организовать пространство можно по-разному. Обустроить систему хранения можно с использованием полок, штанг, выдвижных ящиков, всевозможных креплений и кронштейнов. При рациональном подходе гардеробная не займет много места, устроить ее можно как в прихожей, так и в спальне.
promoidom.com
Фото: promoidom.com
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Гардероб, Дом и сад, Гардеробная, Идеи организации, Минимум пространства, Мало места.
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