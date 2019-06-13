Когда минимум пространства, но хочется красивую гардеробную: лучшие идеи Даже в небольшой квартире всегда найдется место для обустройства гардеробной. Организовать пространство можно по-разному. Обустроить систему хранения можно с использованием полок, штанг, выдвижных ящиков, всевозможных креплений и кронштейнов. При рациональном подходе гардеробная не займет много места, устроить ее можно как в прихожей, так и в спальне.