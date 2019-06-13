Скажите этим вещам "До свидания!": ненужный хлам, который срочно нужно убрать в мусорку

Сами того не подозревая, мы ежегодно "обрастаем" какими-то ненужными вещами. Горы чеков, ненужных пакетов, заношенной одежды негативно влияют на общую атмосферу в жилище. 13 вещей в доме, которым нужно сказать "пока-пока" прямо сейчас.