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Пастельные оттенки в интерьере испанской квартиры
Нежная, романтическая палитра задает легкое направление в дизайне интерьера испанской квартиры. Использование кремовых оттенков – правильное решение, ведь в Испании и так достаточно солнца и света, поэтому пастельная гамма, которая широко используется в дизайне интерьера, уравновешивает цветовой баланс. До ремонта квартира была мрачной и скучной, но дизайнеры вдохнули в нее новую жизнь. Стены и потолок выкрашены белой краской, что расширяет горизонты. При создании дизайна интерьера квартиры за основу взяли кремовые оттенки, которые разбавили розовым и фиолетовым. В сочетании с красивой мебелью и аксессуарами получилась спокойная, душевная атмосфера.
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