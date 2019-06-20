Капсула времени: британец трансформировал свой дом в стиле 1930-х годов Интерьер дома 36-летнего Аарона Вайтсайда из Великобритании выдержан в типичном английском стиле 30-х годов прошлого века. Это словно невероятная "капсула времени", попадая куда, как будто переносишься в довоенную эпоху. Единственный предмет, который не соответствует духу того времени — это радиоприемник 50-х годов.