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Четверг, 20.06.2019
Капсула времени: британец трансформировал свой дом в стиле 1930-х годов
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Капсула времени: британец трансформировал свой дом в стиле 1930-х годов

Интерьер дома 36-летнего Аарона Вайтсайда из Великобритании выдержан в типичном английском стиле 30-х годов прошлого века. Это словно невероятная "капсула времени", попадая куда, как будто переносишься в довоенную эпоху. Единственный предмет, который не соответствует духу того времени — это радиоприемник 50-х годов.
Фото: bigpicture.ru
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