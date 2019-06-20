Балки и свободное пространство: замечательный интерьер дома (Фото) Огромные деревянные балки, центральный камин вокруг которого пропорционально разделились остальные комнаты в доме, еще раз подчеркивают свободу в доме. Тут нет перегородок, только условное деление пространства. Площадь дома всего 112 кв.м., но без стен он заметно выигрывает по площади. Этого и добавился архитектор, когда работал над своим проектом.