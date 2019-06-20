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Четверг, 20.06.2019
Балки и свободное пространство: замечательный интерьер дома (Фото)
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Балки и свободное пространство: замечательный интерьер дома (Фото)

Огромные деревянные балки, центральный камин вокруг которого пропорционально разделились остальные комнаты в доме, еще раз подчеркивают свободу в доме. Тут нет перегородок, только условное деление пространства. Площадь дома всего 112 кв.м., но без стен он заметно выигрывает по площади. Этого и добавился архитектор, когда работал над своим проектом.
uiutvdome.com
Фото: uiutvdome.com
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Интерьер, Дом, Пространство, Балки.
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