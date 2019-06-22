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Суббота, 22.06.2019
Идеи для дома: 3D-дизайн пола, созданный с помощью эпоксидной смолы (Фото)
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Идеи для дома: 3D-дизайн пола, созданный с помощью эпоксидной смолы (Фото)

Существует целый ряд идей и вариантов, когда речь идет о напольных покрытиях для вашего дома: от дерева и плитки до ламината и даже резины, и этот список можно продолжать до бесконечности. Однако есть и другой более интересный и оригинальный вариант - 3D эпоксидные полы, способные побить все рекорды, когда дело доходит до невероятно реалистических эффектов, которые они создают. Преимущество таких полов заключается в том, что благодаря современным технологиям они очень износостойкие. Зачастую такие полы включают в себя грунтовку, самовыравнивающуюся стяжку, прозрачный полимер, защитный лак и выбранное вами изображение. Стяжка представляет собой модифицированный полимером цемент, который не требует большого количества воды, два слоя полимера – загуститель и отвердитель с защитным лаком сверху, делают их невероятно прочными и полностью устойчивыми к износу. Поэтому такое покрытие идеально подойдет для любого помещения: от ванной до спальни и детской, а также для балкона, кухни, прихожей и санузла.
odomah.org
Фото: odomah.org
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