Как обустроить пруд на даче своими руками: лучшие ландшафтные идеи

1 Как приятно насладиться прекрасными изображениями природы, подышать чистым воздухом. И для этого есть замечательное место – дача. Здесь можно воплощать свои замыслы. Одна из них – выстраивание пруда на даче своими руками. Вблизи такого водоема будет не только приятно отдыхать, но и смело хвастаться гостям, собственноручно созданным шедевром. Размеры пруда будут зависеть от свободного пространства на территории, а обустройство – от личной фантазии каждого и финансовых возможностей. Общие принципы Прежде чем приступить к непосредственному строительству, нужно тщательно подготовиться. Для этого понадобится: Высадка растительности вокруг водоема осуществляется на завершающей стадии.

2 Определение местоположения Для хорошей функциональности и привлекательности пруда необходимо грамотно подобрать под него место. Оно не должно находиться под палящими лучами солнца, а также в тени деревьев. Большую роль играет освещение, т.к. посаженные цветы вокруг не смогут полноценно расти при недостатке света. Открытая площадка не лучшее место для пруда по следующим причинам: Отдыхать в жаркие дни под палящими лучами солнца будет неприятно Одноклеточные водоросли при большом количестве света растут сильнее и вызывают цветение воды Живые организмы, которыми будет населен пруд, при небольшой глубине от жары будут погибать

3 Лучшим вариантом является площадка, которая не окружена вблизи деревьями и находится рядом со строением или оградой. Здесь утром и вечером солнце не такое жаркое, а в полдень отбрасываемая тень от строения будет дарить необходимую прохладу. Не стоит рядом с водоемом сажать деревья, т.к. они корнями могут испортить основание пруда. По этой же причине не размещают водоем рядом с уже растущим садом. Необходимо заранее продумать поблизости и источник электроэнергии для обустройства освещения, установки фильтра, насоса. Сооружение декоративного водоема не имеет строгих требований. Форма может быть разной. Периметр, как дополнение общего оформления участка, украшается растениями. Чтобы не прогадать с местоположением, желательно заранее нанести очертания будущего искусственного озера при помощи бечевки или песка. В течение дня необходимо наблюдать, как будет меняться освещение.

4 Форма и стиль Какой бы дизайн не был выбран, он должен сочетаться с общим видом всей территории. К примеру, круглый пруд хорошо смотрится на территории, оформленной в жанре английского ландшафта. Неправильные формы подойдут для дачи, выполненной в восточном стиле. Не нужно стараться оформить пруд, придерживаясь четких геометрических форм. Важно, чтобы форма просто гармонировала с общим оформлением сада. Насколько позволяет свободная площадь участка, таким и будет по размеру будущее творение. Важно знать, что за большим водохранилищем проще ухаживать. В нем легче создается стабильная и устойчивая экосистема.

5 Материалы Для того чтобы оборудовать искусственный водоем и обеспечить гидроизоляционную защиту, применяются различные материалы:

6 Основа из пластиковой формы С приобретением готовой формы, создать искусственное озерцо своими руками можно легко и быстро. С установкой справится даже новичок. По времени займет не более 2 дней. Пластик устойчив к воздействию температур и ультрафиолетовым лучам, но требует большой аккуратности при установке. Его очень легко повредить, без возможности эффективно закрыть трещины. Для садовых водоемов также используют готовые конструкции, произведенные из стекловолокна. Этот материал по стоимости выше. Он также обладает надежностью и способен прослужить намного дольше, чем пластик. Установка пластиковой формы осуществляется в следующем порядке: Первоначально понадобится вырыть котлован, по форме соответствующий заготовке. Для этого готовая емкость устанавливается на земле. Вокруг нее по периметру с отступом в стороны на 15-20 см втыкаются в землю палочки. По ним протягивается веревка. Пластиковая емкость убирается ненадолго. Выкапывается яма по намеченным очертаниям. В вышину она должна быть больше на 30 см. По окончании работы необходимо проверить ровность днища посредством доски или специального прибора Днище ямы засыпается слоем песка, который будет работать в качестве основания. Затем устанавливается сама форма. Все свободные промежутки между стенками формы и краями ямы засыпается песком и увлажняется водой. Это облегчит усадку Завершающим этапом идет заполнение формы водой и декорирование берегов красивыми камнями, высадкой растений

7 Основа из пленки Использование гидроизоляционной пленки, как основы, дает большие возможности для воссоздания водоема разной формы, даже самой необычной. Пленка из ПВХ также не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов. Ее цвет сохраняется очень долго. Срок эксплуатации составляет до 10-15 лет. Более надежной является пленка из бутилкаучука. По цене она более дорогостоящая. Ее используют для создания глубоких прудов. Материал покупается с запасом (+50 см с каждой стороны), для хорошего закрепления его кромки по берегам.

8 Работа осуществляется в следующем порядке: Отмечаются очертания при помощи известки или песка Выкапывается небольшой глубины ров. Выкопанная земля не выбрасывается Обозначаются новые очертания. Самым углубленным должно быть днище С помощью бечевки и измерительной ленты рассчитывается требуемый метраж гидроизоляционного материала Днище засыпается прослойкой песка. Затем стелется флизелин или геотекстиль, чтобы уберечь пленку от возможного соприкосновения с корнями или камнями Стелется пленка. Низ и уступы придавливаются галькой Пруд потихоньку наполняется водой. Важно, чтобы материал основы оседал постепенно По истечении 2-3 дней оформляются берега. Края целлофана заправляются. Поверх размещается плитка, камни, с засыпкой образовавшихся зазоров песком

9 Основа из старой ванны На самом деле, для воссоздания декоративного водохранилища в качестве основы можно применять любые емкости, уже непригодные в хозяйстве. Например, старая ванна. Ход действий будет следующим:

10 Спустя пару дней вода станет немного мутной. Декоративное озерцо будет выглядеть совсем естественно, скрывая свое истинное происхождение. По краям основы на сетку лучше укладывать камни крупного размера. Это придаст форме пруда четкость, а берегам естественность. При раскладывании фрагментов не нужно соблюдать строгость форм. Естественнее рельеф будет выглядеть с неровностями и возвышениями. А если крупные камни чередовать с горстями щебня, то это прибавит создающемуся рисунку большей красоты.

11 Украшение Очень красиво выглядит самодельный пруд, если в нем плавают рыбки, а вокруг растут растения. Это по-настоящему живописная картина. Под различную углубленность водоема подбирается определенная растительность: Из рыб домашнему озеру хорошо подойдут караси, вуалехвосты, отдельные виды семейства карповых. Чтобы вода не портилась, а живность не пострадала, в обязательном порядке устанавливается фильтр. Создание декоративного озера на приусадебном участке – дело немного хлопотное, но результат будет оправдан. Это невероятно красивое место для отдыха, которое полностью соответствует вкусам хозяев. Можно будет каждый день наслаждаться водной поверхностью, окаймленной со вкусом подобранными растениями. Что особенно актуально в жаркие дни. Чтобы водоем служил долгие годы, на зиму он освобождается от воды. Исключением являются только пластиковые основы. Они без воды от холодов будут безвозвратно искорежены.

12 Полезные советы Даже при наличии соответствующего опыта в обустройстве, иногда допускаются некоторые ошибки. Ниже приведены советы, следуя которым можно избежать разочарованности от собственных трудов: Не нужно бояться сыпать землю в созданное озеро. При озеленении многие предпочитают сажать растения в пластиковые контейнеры. Это неправильно. Растения лучше растут в натуральном грунте. В нем содержится глина, которая хорошо укрепляет корневую систему и не вымывается водой. Водоем не будет грязным Для украшения лучше использовать камни разной величины. В этом вопросе важно не перестараться, чтобы не получить нелепую картину заваленного камнями участка Большая глубина – не главное. Фирмы, занимающиеся земляными работами, чаще выкапывают глубокие резервуары. Это делается только с целью выгоды. Если в планах организация пруда с дальнейшим разведением рыбок в нем, средней глубины будет достаточно Для чистоты, свежести водоема и прозрачности воды в нем, обязательна установка специального фильтра и насоса. Насос необходимо подбирать правильно, т.к. его мощность зависит от объема воды Каждое растение должно расти на своем месте. Чаще всего именно в этой ситуации допускаются ошибки. Нужно помнить, что например кувшинка, посаженная в прибрежной зоне, зачахнет. С папоротником на мелководье произойдет то же самое. Список растений с благоприятными для них зонами: