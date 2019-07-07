Лунный посевной календарь с 8 по 14 июля 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 8 по 14 июля 2019 года

8 Июля 2019, Понедельник 7 лунный день : Растущая луна. Подкармлевайте все овощные культуры и цветы комплексными удобрениями.

9 Июля 2019, Вторник 8 лунный день : Первая четверть. Заготавливайте черенки черной смородины, рыхлите баклажаны.

Народная примета на день: Тихвинская, День иконы Тихвинской Божьей Матери. Давид Солунский, Давид Земляничник. На Тихвинскую ягоды поспевают. Земляника девок в лес зовет. 'На Тихвинскую пчела вылетает за медовым сбором'.

10 Июля 2019, Среда 9 лунный день : Растущая луна. Высевайте зимнюю редьку, собирайте ягоды и фрукты для сушки.

Народная примета на день: Самсон Странноприимец, Самсон Сеногной. На Самсона дождь - семь недель дождь. 'На Самсона сено зелено - каша черная (гречишная); сено черное - каша белая (пшеничная)'.

11 Июля 2019, Четверг 10 лунный день : Растущая луна. Поливайте минералкой, опрыскивайте от вредителей.

12 Июля 2019, Пятница 11 лунный день : Растущая луна. Пикируйте и пересаживайте однолетние цветы.

Народная примета на день: День Петра и Павла. День убывает, жара прибывает. Кукушка перестает куковать, а соловей - петь. Самый разгар лета. Петров день - праздник солнца. В народе говорили 'Петр-Павел жару прибавил'. Крестьяне выходят на заре смотреть, как солнце будет играть. В Петров день умываются из трех ключей-родников. 'С Петрова дня - красное лето, зеленый покос'. Петр покровитель полей. Это день ярмарок. Начинаются 'Петровские гулянья' - с песнями, хороводами, качелями. С Петрова дня начинается страда. Церковный праздник: День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 Июля 2019, Суббота 12 лунный день : Растущая луна. Пропалываем грядки, растительный мусор собираем на компостную кучу. Поливы.

14 Июля 2019, Воскресенье 13 лунный день : Растущая луна. Отложите прополку, боритесь с вредителями и болезнями.

Народная примета на день: Кузьма и Демьян. Разгар сенокошения. Идет прополка огородов.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.