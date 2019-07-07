Лунный посевной календарь с 8 по 14 июля 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 8 по 14 июля 2019 года
8 Июля 2019, Понедельник 7 лунный день : Растущая луна. Подкармлевайте все овощные культуры и цветы комплексными удобрениями.
9 Июля 2019, Вторник 8 лунный день : Первая четверть. Заготавливайте черенки черной смородины, рыхлите баклажаны.
10 Июля 2019, Среда 9 лунный день : Растущая луна. Высевайте зимнюю редьку, собирайте ягоды и фрукты для сушки.
11 Июля 2019, Четверг 10 лунный день : Растущая луна. Поливайте минералкой, опрыскивайте от вредителей.
12 Июля 2019, Пятница 11 лунный день : Растущая луна. Пикируйте и пересаживайте однолетние цветы.
13 Июля 2019, Суббота 12 лунный день : Растущая луна. Пропалываем грядки, растительный мусор собираем на компостную кучу. Поливы.
14 Июля 2019, Воскресенье 13 лунный день : Растущая луна. Отложите прополку, боритесь с вредителями и болезнями.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.