Не только для цветов: креативные идеи нестандартного использования подоконника

1 Место отдыха Если единственным местом для релакса в вашей квартире служит диван, то нужно срочно искать ему альтернативу. Подоконник вполне подойдет. Его можно использовать как скамью или софу, но лишь в том случае, если в помещении невысокие окна. Чтобы зона для отдыха была комфортной и безопасной, она должна располагаться на уровне 50 см от пола и иметь ширину более 60 см. В этом случае, вам не придется подставлять табурет, чтобы взобраться на подоконник, и вы там сможете сидеть, не испытывая никаких неудобств. Самый удачный вариант – деревянное основание подоконника, так как оно прочное и надежное. Сделать его мягким и комфортным поможет матрас, изготовленный с учетом размера подоконника, а также небольшие декоративные подушки. Если не хотите слишком заморачиваться, то вместо матраса постелите плед и возьмите еще один, чтобы укрываться. Как видите, немного усилий, и вы уже стали обладателем отличного места для релакса, где можно почитать любимую книгу и выпить чашку горячего кофе.

2 Кухонная столешница Кухня является одной из самых маленьких комнат в квартире, несмотря на то, что там нужно разместить много габаритной мебели и бытовой техники. Чтобы сэкономить ценные квадратные метры и, одновременно, сделать комнату уютной и просторной, задействуйте подоконник. Так как его высота обычно совпадает с высотой стандартной столешницы, то сделайте из данного элемента комфортную рабочую поверхность. Это решение имеет массу преимуществ. Во-первых, вы сэкономите место для размещения холодильника или кухонного уголка. Во-вторых, зона будет максимально освещена естественным светом, что позволит не включать освещение до наступления сумерек. А, в-третьих, во время готовки вы сможете любоваться замечательным видом из окна, если только оно выходит не во дворы. Совет: Чтобы свободное место не пропадало зря, расположите под самодельной столешницей шкаф для хранения кухонных девайсов и посуды либо посудомоечную машину. Если же как раз в этом месте стоит радиатор, то не будут лишними решетки для циркуляции воздуха, которые помогут скрыть его от посторонних глаз.

3 Барная стойка Барная стойка из подоконника уместна в том случае, если есть красивый вид из окна. Если вам повезло стать обладателем кухни, окна которой выходят не на мрачный соседний дом, а на прекрасный город, то воспользуйтесь подарком судьбы и сделайте из подоконника барную стойку. Так вы сможете одновременно и наслаждаться прекрасным видом, и пить кофе, обедать либо работать. Опять же таки, данный подход поможет сэкономить место в кухне, так как барная стойка выступит и обеденной зоной. По информации Novate.ru, дизайнеры советует при выборе материала остановиться на камне либо натуральном дереве, так как отличаются надежностью и безопасностью.

4 Рабочая зона Подоконник можно использовать как стол для работы. Если в квартире не хватает места для кабинета или хотя бы мини-офиса, то используйте для этих целей подоконник. На нем можно будет без труда разместить ноутбук, необходимую канцелярию и несколько книг. Также можно будет добавить несколько функциональных полок под подоконником или сбоку от окна, которые послужат удобным местом для хранения нужных вещей. Таким образом, вы не только станете обладателем комфортного места для работы с естественным освещением, но и сможете избавиться от громоздкого стола, который занимал большую площадь в комнате. Кстати, такой вариант подойдет не только для взрослого человека, но и для школьника.

5 Место для хранения Под подоконником можно сделать ящики, комод или поставить плетеные корзины. Сейчас мы говорим не о том, чтобы отправить на подоконник все сувениры, мягкие игрушки и ненужные мелочи. Так вы лишь загромоздите функциональное пространство под окном. Лучше смастерить полноценный комод, который можно будет заполнить большим количеством вещей, которые обычно валяются у вас по всей квартире. Подобную мебель можно заказать у профессионала либо сделать своими руками, используя старую тумбочку. Также местом для хранения могут послужить обычные ящики и корзины, спрятанные под подоконником.

6 Полки Полки около подоконника можно объединить в мини-библиотеку. Если вы любите читать, но все шкафы в вашем доме уже давно заняты всевозможными книгами, то самое время организовать небольшую библиотеку, в основе которой будет лежать подоконник. Полки для литературы можно соорудить внизу и по бокам. А если на сам подоконник положить плед и подушки, то в комплекте получится уютный уголок для чтения.

7 Декоративный элемент На подоконники можно поставить свечки, фотографии, сувениры. Подоконник вполне может стать не столько функциональным, сколько декоративным элементом, который украсит интерьер квартиры. Все, что вам нужно для этого, украсить место под окном при помощи свечей, фотографий, красивых самодельных баночек для канцелярии. Также можно красиво выставить книги, которые вы планируете прочитать в ближайшее время, чтобы они всегда были на виду и не позволили вам игнорировать чтение.