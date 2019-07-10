Как обустроить райский уголок: краткое пособие от талантливых мужчин (Фото) Каждый мужчина имеет право на личное пространство, на которое не может посягнуть даже его самая любимая женщина. Потому что мужчинам нужно место, где они могут уединиться в полном одиночестве либо в компании своих друзей. И обустройством таких помещений они, как правило, занимаются самостоятельно.