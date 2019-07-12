Теперь можно спокойно делать ремонт: хитрости по обустройству дома

1 Безопасность прежде всего Усердно берясь за любой проект, можно легко забыть об элементарной безопасности. Иногда вы можете попытаться сделать перепланировку, выбить стены, тем самым увеличив пространство, но при этом напрочь позабыв о собственной безопасности. Поэтому, независимо от ваших действий, всегда выбирайте соответствующие средства защиты, будь то очки, перчатки, защита ног, или что-то другое.

2 Купите хорошую лестницу и будьте осторожны Согласно статистике, ежегодно 300 человек умирают от падения с лестниц и почти 165 тысяч оказываются в отделении неотложной помощи. Поэтому, дабы избежать различного рода травм, купите прочную и надёжную стремянку, а также соблюдайте все необходимые правила безопасности. Поверьте, подобное приобретение не только облегчит ремонт, а и жизнь.

3 Размещение картин Повесить картину в доме – одна из самых неприятных задач при украшении жилья. Только представьте себе, вбил гвоздь, а оказалось, что не там… В современном мире существует множество хитроумных способов и инструментов, которые в считанные секунды помогут вам решить эту проблему. Всё, что вам понадобится – немного синей малярной ленты. Протяните ленту от одного края стены к другому /предположительно там, где должна висеть картина/, закрепите оба конца кнопками и, разместив картину за петельку, посмотрите со стороны как это выглядит. И если вас всё устраивает, смело делайте отверстие в понравившемся месте.

4 Семь раз отмерь, один раз отрежь Дабы избежать различного рода каверзных ситуаций, придерживайтесь поговорки «семь раз отмерь, один раз отрежь». Будьте внимательны и никуда не торопитесь. Лучше сделать один раз качественно, чем сто раз переделывать, попусту теряя время.

5 Инвестируйте в улучшение энергосбережения Ни для кого не секрет, что электроэнергия стоит дорого. Она с лёгкостью может высосать деньги из вашего кошелька. И чтобы избежать подобной участи, стоит пересмотреть некоторые нюансы. К примеру, заменить обычные лампочки на светодиоды или же ЛЭД. Такая, казалось бы, незначительная мелочь может изрядно сократить ваши затраты.

6 Приобретите несколько качественных инструментов Никогда не экономьте средства на добротных, качественных инструментах, которые прослужат вам верой и правдой не один десяток лет. Ведь наличие качественного инструмента облегчит поставленную перед вами задачу, ускорит работу и сделает её лучше. Примечание: Если у вас нет возможности приобрести качественный инструмент, то возьмите его на прокат.

7 Моющие средства собственными руками Устали от раздражающих запахов классических моющих средств, что продают в магазинах, но при этом хотите, чтобы ваш дом сиял чистотой и свежестью? Тогда сделайте парочку чистящих средств самостоятельно. В Интернете полным-полно различных и безопасных рецептов, благодаря которым ваша обитель будет всегда в надлежащем виде. Совет: в специализированных магазинах есть множество различных средств без запаха, которые идеально подходят для уборки жилых помещений.

8 Уменьшите мощность нагревателя горячей воды Зачастую, в большинстве случаев нагреватели для воды выставляются на 80 градусов по Цельсию, что значительно сказывается на потреблении электроэнергии. Дабы избежать перерасход кВт, снизьте в тёплый период времени температуру до 60 градусов. А если есть возможность, то и вовсе откажитесь от использования водонагревателя весной и летом.

9 Обновите фурнитуру Решили обновить кухонные шкафчики или межкомнатные двери, но при этом не располагаете достаточным количеством средств? Не беда. Есть быстрый способ придать более эстетичный вид дверцам, заменив на них ручки. Эта маленькая хитрость помогает преобразить мебель за считанные секунды.

10 Заменить смесители В зависимости от возраста ваших кранов, может возникнуть потребность в их замене. Независимо от того, повредила ли их жёсткая вода, или они больше не выглядят косметически привлекательными, заменить смеситель не составит труда, да и стоит он довольно-таки недорого.

11 Таймер для душа Любите поплескаться в душе около получаса, а то и больше, или у вас есть дети, которые, атаковав ванную, ни в какую не хотят покидать её, смело ставьте душевой таймер. Маленький и надёжный гаджет точно вас не подведёт, тем самым сэкономив необдуманный расход воды. Совет: также можно воспользоваться умным душем с дозатором воды. Поистине незаменимая штука, когда не знаешь меры.