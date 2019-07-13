Сделай сам: красочные рисунки на фасадах в подъездах и на стенах домов (Фото)

Однотонные, скучные многоэтажки бывают настолько непривлекательными, что жители своими силами (а иногда и приглашая знакомых художников) стараются хоть как-то сделать повседневную реальность ярче и радостнее.