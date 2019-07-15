Лунный посевной календарь с 15 по 21 июля 2019 года

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 15 по 21 июля 2019 года
15 Июля 2019, Понедельник 14 лунный день : Растущая луна. Окучивайте и поливайте пасленовые, рыхлите в междурядьях.
16 Июля 2019, Вторник 15 лунный день : Растущая луна. Для садово-огородных работ неблагоприятный день.
17 Июля 2019, Среда 16 лунный день : Убывающая луна. Занимайтесь прополкой, уничтожением сорняков и вредителей.
18 Июля 2019, Четверг 17 лунный день : Убывающая луна. Удаляйте лишние побеги, пасынкуйте томаты, прищипывайте.
19 Июля 2019, Пятница 18 лунный день : Убывающая луна. Проведите обильные поливы под корень и дождеванием.
20 Июля 2019, Суббота 19 лунный день : Убывающая луна. Не заготавливайте впрок овощи и фрукты. Удобряйте органикой.
21 Июля 2019, Воскресенье 20 лунный день : Убывающая луна. Во второй половине дня сделайте профилактику от садовых вредителей.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.