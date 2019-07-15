Лунный посевной календарь с 15 по 21 июля 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Причем корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 15 по 21 июля 2019 года

15 Июля 2019, Понедельник 14 лунный день : Растущая луна. Окучивайте и поливайте пасленовые, рыхлите в междурядьях.

16 Июля 2019, Вторник 15 лунный день : Растущая луна. Для садово-огородных работ неблагоприятный день.

17 Июля 2019, Среда 16 лунный день : Убывающая луна. Занимайтесь прополкой, уничтожением сорняков и вредителей.

Народная примета на день: Андрей Налива. Озими в наливе, греча на всходе. Среди лета появляются на деревьях желтые листья - к ранней осени и зиме. 'На Андрея батюшка-овес до половины дорос'. 'Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет'. Примечали: 'Каков Андрей Налива - таков и Калинник (11 августа)'.

18 Июля 2019, Четверг 17 лунный день : Убывающая луна. Удаляйте лишние побеги, пасынкуйте томаты, прищипывайте.

Народная примета на день: Афанасий Афонский. Если месяц на всходе играет - к урожаю хлебов.

19 Июля 2019, Пятница 18 лунный день : Убывающая луна. Проведите обильные поливы под корень и дождеванием.

20 Июля 2019, Суббота 19 лунный день : Убывающая луна. Не заготавливайте впрок овощи и фрукты. Удобряйте органикой.

Народная примета на день: Авдотья Сеногнойка. Идут дожди, портится сено.

21 Июля 2019, Воскресенье 20 лунный день : Убывающая луна. Во второй половине дня сделайте профилактику от садовых вредителей.

Народная примета на день: Казанская, День иконы Казанской Божьей Матери. Прокопий Жатвенник. Коли черница поспевает, то поспела и рожь. Начало уборки ржи. Зажинки, вязали зажиночный сноп.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.