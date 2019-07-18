Остатки краски в интерьере: свежие малярные идеи (Фото) В стремлении сделать интерьер свежим и интересным на что только не идут владельцы квартир: кто-то затевает капитальный ремонт, а кто-то занимается декорированием помещения. Но на самом деле оживить интерьер можно, используя пару банок самой обычной краски. В этом обзоре свежие малярные идеи, среди которых каждый отыщет свою.